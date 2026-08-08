Çubuk'ta Mezarlık Yakınında Yangın
Çubuk'ta çıkan yangın, anız alanından su tesisine sıçradı; itfaiye alevleri kontrol altına aldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde mezarlık yakınında çıkan ve önce anız alanına ardından su tesisinin bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.
Aşağı Çavundur Mahallesi'nde mezarlık yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler önce anız alanına, ardından su tesisinin bulunduğu bölgeye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri tesisin ana üretim binasına ulaşmadan kontrol altına aldı.
Tesisin çevresindeki çok sayıda ağaç yandı, depo alanının küçük bir bölümü alevlerden etkilendi.
Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ile Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş bölgede incelemede bulundu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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