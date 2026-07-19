Çubuk'ta Modern Sera Ziyareti - Son Dakika
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Çubuk'ta Modern Sera Ziyareti

Çubuk\'ta Modern Sera Ziyareti
19.07.2026 13:59
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Başkan Demirbaş, Akkuzulu'daki sera tesisini ziyaret ederek Çubuk domatesinin hasadına katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akkuzulu Mahallesi'nde Ahmet Karakütük tarafından kurulan 18 bin metrekarelik modern sera tesisini ziyaret ederek, coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılan Çubuk domatesinin ilk hasadına katıldı.

Üç farklı domates çeşidinin üretildiği serada incelemelerde bulunan Demirbaş, tesisin ilçe tarımı açısından örnek bir yatırım olduğunu belirterek üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Demirbaş, Çubuk domatesinin markalaşma sürecinin devam ettiğini, üretimin artırılması ve ürünün katma değerinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Akkuzulu Mahalle Muhtarı Duran Onbaşı da modern sera yatırımının mahalledeki üreticilere örnek olduğunu belirterek, bilinçli tarım uygulamaları sayesinde daha kaliteli ve verimli üretim yapılabildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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