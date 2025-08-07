Çubuk\'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Hasan Hüseyin Kavlak (17) hayatını kaybetti, sürücü B.Y. ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Temel Sokağı'nda meydana geldi. B.C. yönetimindeki 06 EHD 076 plakalı otomobil ile B.Y.'nin kullandığı 06 EBD 129 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü B.Y. ve yanındaki Hasan Hüseyin Kavak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Hüseyin Kavak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Motosikletin sürücüsü B.Y.'nin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otomobilin sürücüsü B.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.