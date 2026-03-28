Çubuk\'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi mevkisinde M.N. idaresindeki 06 NL 892 plakalı otomobil ile N.Ö'nün kullandığı 06 FAN 059 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana geldi.
Bu sırada olay yerinden geçen B.A. yönetimindeki 06 EKA 164 plakalı motosiklet, M.A. idaresindeki 06 AP 0482 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
