Çubuk'ta Öğrencilerden Oluşan Orkestra Konser Verdi - Son Dakika
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Çubuk'ta Öğrencilerden Oluşan Orkestra Konser Verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu'nda görev yapan görme engelli öğretmen Ahizer Özbek tarafından oluşturulan orkestra, 'Telden Tele Dilden Dile' adıyla Türk Halk Müziği konseri verdi. Konserde genç yetenekler hünerlerini sergilerken, Ahizer Özbek de Aşık Veysel'in sevilen şarkılarını orkestra eşliğinde seslendirdi. Konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, bu tür çalışmaların önemine vurgu yaparak öğrencilere teşekkür etti.

12.06.2024 16:28
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenciler tarafından oluşturulan orkestra "Telden Tele Dilden Dile" adıyla konser verdi.

Yavuz Selim Ortaokulu'nda görev yapan görme engelli öğretmen Ahizer Özbek tarafından oluşturulan ut, bağlama, piyona, gitar gibi birçok enstrümandan oluşan orkestra Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda verilen konsere Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şefliğini Ahizer Özbek'in yaptığı konserde genç yetenekler hünerlerini sergiledi. Aşık Veysel'e ithafen verilen konserde Özbek'de üstadın sevilen şarkılarını orkestra eşliğinde seslendirdi.

İzleyicilerden büyük beğeni toplayan konser, ayakta alkışlandı.

Kaymakam Adem Keleş, burada yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaları ve konserleri çok önemsediğini söyledi.

Büyük bir emek ve öz veriyle çalışarak oluşturulan orkestraların hem çocuklara hem ilçeye hem de ülkeye önemli bir katı vereceğini dile getiren Keleş, "Öğretmenlerimiz bilir, müfredatımız yoğunluğunda bu öğrencilerimizin böyle çalışması ve ortaya bir orkestra çıkması çok zor. Gece-gündüz demeden, hafta sonlarında çalışarak bu koroyu oluşturmuşlar ve bu programı hazırlamışlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise bir eğitim- öğretim yılının sonunda bu kadar güzel sonuçların ortaya çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Koroyu oluşturan müzik öğretmeni Ahizer Özbek de okulundaki öğrencilerden oluşturduğu koro ve orkestranın uzun süren bir provanın ardından çalışmalarını tamamlayarak ilk kez seyirci karşısına çıktığını söyledi.

Kaynak: AA

Adem Keleş, Ankara, Selim, Çubuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Öğrencilerden Oluşan Orkestra Konser Verdi - Son Dakika

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