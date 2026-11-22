Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çubuk Belediyesinin katkılarıyla organize edilen etkinlikte Angıt Gölü'nde bir araya gelen öğretmenler ve eğitim çalışanları, Çubuk Barajı'na kadar yürüdü. Katılımcılar etkinlik boyunca çeşitli oyunlar oynayıp halay çekti.

Abad Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen kahvaltı programında buluşan eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü kutlarken meslektaşlarıyla bir arada vakit geçirme imkanı buldu.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, etkinliği öğretmenler arasındaki dayanışmayı artırmak ve spora dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

İlçede doğa yürüyüşü kültürünün yaygın olduğunu ifade eden Eranıl, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızla bir yürüyüş düzenledik. Çubuk'ta zaten bir yürüyüş kültürü var. Biz de bu kültüre eşlik ederek spora farkındalık oluşturmak istedik. Spor, insan sağlığı için çok kıymetli. İnşallah bu etkinlik geleneksel hale gelir ve sonraki yıllarda da devam eder." dedi.

Eranıl, etkinliğe katılan eğitim çalışanlarına teşekkür ederek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Aydın Koca da yürüyüşün meslektaşları arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini kaydederek, "Öğretmenlerimizin dayanışmasını, dostluğunu ve birlikteliğini kuvvetlendirmek amacıyla bu doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.