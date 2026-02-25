Çubuk'ta Ramazan Dayanışması - Son Dakika
Çubuk'ta Ramazan Dayanışması

Çubuk\'ta Ramazan Dayanışması
25.02.2026 15:14
Çubuk'ta Mevlana Aşevi, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine günlük üç çeşit yemek dağıtıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan ayında kurulan Mevlana Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için her gün üç çeşit yemek pişiriliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından tahsis edilen iş yerinde hizmet veren aşevine gelen vatandaşlar, ihtiyaçları kadar yemek ve ekmek alıp evlerine dönüyor.

Aşevi sorumlusu Mustafa Kalaycı, yaptığı açıklamada, ramazan boyunca her gün ortalama üç çeşit yemek hazırladıklarını söyledi.

Kalaycı, şu ifadeleri kullandı:

"Genelde pilav, kuru fasulye ya da et yemeği, tavuk gibi üç kap yemek hazırlıyoruz. İsteyen herkesin tencerelerini dolduruyoruz. Pişirilen yemekler bitene kadar dağıtıyoruz. Aşevine gelenler genelde 20 kişilik, 10 kişilik ya da 5 kişilik toplu yemek alıyor. Yemekleri iftar saatine yetiştirip evlerine götürüyorlar. Burası tamamen hayır sahiplerinin desteğiyle ayakta duruyor. Vatandaş getiriyor, biz pişirip dağıtıyoruz."

Yemeklerin hazırlanmasına yardımcı olan Mehmet Ali Kalaycı da faaliyetin uzun yıllardır sürdüğünü belirtti.

Sloganlarının "Olan getiriyor, olmayan götürüyor" olduğunu dile getiren Kalaycı, "Herkes kabıyla geliyor, biz doldurup veriyoruz. Sahurda ve iftarda aileleriyle birlikte yiyorlar." dedi.

Esnaf İbrahim Özbaş ise hayırseverlerin destekleriyle yürütülen yardım faaliyetinde aracılık yaptıklarını söyledi.

Özbaş, "Hayırsever geliyor, parasını bırakıyor. Biz de salça, arpa şehriye, sıvı yağ, bulgur, fasulye gibi malzemeleri alıyoruz. Ne istendiyse temin edip buraya ulaştırıyoruz. Hayırseverler isimlerini söylememi istemiyor, biz de emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Ramazan Dayanışması - Son Dakika

25.02.2026 15:48:37
SON DAKİKA: Çubuk'ta Ramazan Dayanışması - Son Dakika
