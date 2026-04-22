Çubuk\'ta Seymenlik Kursu Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'ta '7'den 77'ye Seymen Oluyoruz' sloganıyla halk oyunları kursu açıldı, katılım ücretsiz.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "7'den 77'ye Seymen Oluyoruz" sloganıyla halk oyunları kursu açıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen Kültür ve Sanat Evi'nde başlayan kursta, seymenlik kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kültür ve Sanat Evi Sorumlusu Hayati Koca Demirci, yaptığı açıklamada, merkezde farklı sanat dallarına yönelik faaliyetlerin de planlandığını belirterek, "Seymen çalışmalarımızın yanı sıra tasavvuf müziği korosu ve bağlama kursları da açacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, kurslarımız ücretsiz." diye konuştu.

Yaklaşık 11 yıldır seymenlik yapan Uğur Abadan ise yeni kursiyerler yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için buradayız." diye konuştu.

Kurs eğitmenlerinden Mehmet Zekai Erkan da belediyenin sağladığı imkanlarla Çubuk'a önemli bir kültür merkezi kazandırıldığını belirterek, gençlerin sanata yönelmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitmen Müslüm Arslan da seymenliğin sadece bir oyun olmadığına değinerek, "Bu bir kültürdür. Her yaştan vatandaşımızı buraya bekliyoruz. Kültürümüzü birlikte yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Haftanın hemen her günü açık olacak kursta, katılımcılara seymen figürleri ve halk oyunlarının temel kuralları öğretiliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:30:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.