Çubuk'ta Turşu Sezonu Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapıldığı salatalıkta hasat sezonu başladı.

İlçede, turşu üretiminde kullanılmak üzere binlerce dönüm alanda sebze üretimi gerçekleştiriliyor.

Üreticiler, coğrafi işaretli Çubuk turşusunda kullanılan salatalıkların hasadına başladı. İşçiler tarafından toplanan salatalıklar, geleneksel yöntemlerle özenle işlenerek turşuya dönüştürülüyor.

Turşu için salatalık üreten Emine Topal, Çubuk turşusunun en önemli özelliğinin doğal malzemelerle ve hijyenik koşullarda hazırlanması olduğunu söyledi.

Ürettiği salatalıkların bir kısmını turşu üreticilerine sattığını, bir kısmını da kendi imkanlarıyla turşu haline getirdiğini belirten Topal, "Salatalıkları kendi tarlamızdan topluyoruz. Kuyu suyu kullanarak turşumuzu kuruyoruz. Kavanozların altına defne yaprağı seriyoruz, sarımsak, acı biber ve sirkeli, limonlu ve tuzlu özel suyumuzla turşularımızı fermente dönemine bırakıyoruz. Havasını aldıktan sonra kavanozun kapağını kapatıyoruz. Sıcak havalarda turşular bir hafta, 15 günde olgunlaşıyor." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle oluşturulan turşu üretim atölyesinde turşu hazırlayan Satı Özkan ise sezonun ilk turşularını yapmaya başladıklarını ifade etti.

Özkan, "Salatalıklar, tarladan toplanıyor, yıkanıyor, iğneleniyor. Ardından sevgiyle turşularımız kuruluyor. Sevgiyle ve duayla kurulan Çubuk turşusu kütür kütür olur. Sırlarımızdan biri de işimizi 'Ya Allah, ya bismillah' diyerek yapmamız. Her şey doğal ve katkısız olur." dedi.