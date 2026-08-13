Çubuk\'ta Yaz Kur\'an Kursu Pikniği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, Çubukabad Parkı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli oyun ve yarışmalara katıldı, dondurma ve ekmek arası köfte ikram edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal etkinliklerin öğrencilerin motivasyonu ve kaynaşması açısından önemli olduğunu söyledi.

İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk ise ilçede 150 noktada düzenlenen yaz Kur'an kurslarına 4 bin 150 öğrencinin katıldığını belirtti. Demirlenk, öğrencilerin yaklaşık 2 ay boyunca Kur'an-ı Kerim, ibadet, itikat, Peygamber'in hayatı ve ahlak konularında eğitim aldığını kaydetti.