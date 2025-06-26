Çubuk\'ta Yeni Öğretmenevi Açıldı

Ankara'da yapımı tamamlanan Çubuk Öğretmenevi hizmete açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, atıl durumdaki öğrenci pansiyonunun tadilattan geçirilmesiyle oluşturulan öğretmenevinin açılışı gerçekleştirildi.

Öğretmenevini ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Çubuk Öğretmenevi Müdürü İbrahim Yahşi de 11 odalı tesisin 29 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Oda fiyatlarımız öğretmenler için 600, kamu personeli için 900, diğer misafirlerimiz için 1200 liradır. Fiyatlara kahvaltı da dahildir." dedi.

Yahşi, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan öğretmenlere yemek hizmeti de sunduklarını kaydetti.