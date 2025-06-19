Çubuk'ta Yeşilçam Şarkıları Konseri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencileri, "Yeşilçam Şarkıları" konseri verdi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konserin koro şefliğini müzik öğretmeni Anıl Cenan Erdoğan üstlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, "Sanatla iç içe büyüyen gençlerimizi izlemek büyük mutluluk. Bu tür kültürel etkinlikler, hem öğrencilerin öz güvenini artırıyor hem de bizlere geçmişin izlerini yeniden yaşatıyor."dedi.

Alkışlarla sona eren konsere, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.