Çubuk\'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Çubuk yolu Sünlü mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne seyir halindeki Ali P. yönetimindeki 06 EKV 733 plakalı otomobil, Gamze K. yönetimindeki 06 DUG 911 plakalı otomobil ve Özkan D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Gamze K. ile 06 EKV 733 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Elif P. ve Büşra S. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.