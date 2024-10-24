Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan\'dan TUSAŞ\'a yönelik terör saldırısına tepki

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Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Dernek binasında gazetecilere açıklama yapan Avan, TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Vatan hainlerinin boş durmadığını ve patronlarının dediklerini yaptıklarını belirten Avan, "Orada 5 vatan evladımız şehit olmuş, 22 vatan evladımız da gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. İlçemizde, 77 şehidimiz, 50 gazimiz var. Mecliste bulunanlara sesleniyorum. İdam yasasını önersinler ve desteklesinler. Bu vatan hainlerini, dün terör olayını yapanları ve geçmişten bugüne kadar yapılan bütün terör olaylarını hangi görüşten, mezhepten ve dinden olursa olsun şiddetle, nefretle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.