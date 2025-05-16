Çukurda Kalan At Vinçle Kurtarıldı

EDİRNE'de çukura düşen at, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Çavuşbey Mahallesi'nde, Tunca Nehri kenarındaki boş arazide çukura düşen bir atı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında at çukurdan çıkarılamayınca, bölgeye vinç getirildi. At, bağlanan halatlarla birlikte vatandaşların da yardımıyla vinç vasıtası ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Yapılan kontrolde atın yaralanmadığı belirlendi.