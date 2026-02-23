Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "Sorunları Yerinde Tespit Ediyor, Planlamamızı Sahadaki Gerçek İhtiyaçlara Göre Yapıyoruz"

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, saha incelemeleri kapsamında Toros Mahallesi'ni ziyaret etti. Kozay, "Sorunları yerinde tespit ediyor, planlamamızı sahadaki gerçek ihtiyaçlara göre yapıyoruz" dedi.

Mahalle mahalle sahaya inen Kozay, ilçede başlattığı program kapsamında Toros Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye teknik ve idari ekipleriyle mahalleyi gezen Kozay; mahallede devam eden çalışmaları yerinde denetledi, ihtiyaç duyulan noktalar için yeni planlamalar yaptı.

Toros Mahallesi'nde yol düzenlemeleri, çevre temizliği, konteyner yenilemeleri ve park alanlarının bakımı gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar sahada değerlendirildi. Kozay, mahalle sakinlerinin ilettiği talepler doğrultusunda ilgili birimlere talimat vererek sürecin hızlandırılmasını istedi.

Esnaf ziyaretleriyle yakın temas

Program kapsamında mahalle esnafını da ziyaret eden Kozay, iş yerlerinde vatandaşlarla sohbet etti. Esnafın ekonomik ve yerel hizmetlere ilişkin beklentilerini dinleyen Kozay, çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

"Her mahalleye eşit hizmet"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kozay, "Çukurova'nın her mahallesine aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. Sorunları yerinde tespit ediyor, planlamamızı sahadaki gerçek ihtiyaçlara göre yapıyoruz. Toros Mahallemizde önemli bir aşama kaydettik. Kısa sürede eksikleri tamamlayarak çalışmalarımızı diğer mahallelerimizde sürdüreceğiz. Amacımız daha düzenli, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Çukurova inşa etmek" ifadelerini kullandı.