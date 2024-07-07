Çukurova Belediye Başkanı Engelsiz Yüzme Havuzu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Engelsiz Yüzme Havuzu'nu Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Hayal Park Tesisleri içinde faaliyet gösteren Engelsiz Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Başkan Kozay, 'Engelli çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de rehabilite oluyorlar. Çukurova'da engelleri sevgi ile aşıyoruz' dedi.

07.07.2024 13:20
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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Hayal Park Tesisleri içinde faaliyet gösteren Engelsiz Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Başkan Kozay, "Engelli çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de rehabilite oluyorlar. Çukurova'da engelleri sevgi ile aşıyoruz" dedi.

Başkan Kozay, Hayal Park Tesisleri içerisinde bulunan Engelsiz Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek, havuzda eğlenen ve eğitim gören çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti. Havuza girişinde yetkililerden bilgi alan Başkan Kozay, engelli havuzunun yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu tesisimizde sadece Çukurova'ya değil Adana ile birlikte çevre il ve ilçelere de hizmet veriliyor. Başka yerlerden de engelli vatandaşlarımız ve özellikle çocuklar grup halinde hem eğlenmek hem de rehabilite olmak  için havuzumuza geliyor. Amacımız Çukurova'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutlu bir yaşam sürmesi. Herkese kapımız açık. Çukurova'da engelleri sevgi ile aşmaya devam edecek ve engelsiz bir kent için en iyi hizmeti vermek için çabalayacağız."

Engelsiz Yüzme Havuzu'nda yaz aylarının başlamasıyla kayıtlar rekor sayıya ulaştı. Havuz yaz kış, hafta içi her gün engellilere hizmet veriyor. Randevu sistemiyle çalışan ücretsiz havuza ilgi, bölgede tek olması dolayısıyla artıyor. Özellikle Adana dışından gelenler havuzu tedavi amaçlı kullanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Engelsiz Yüzme Havuzu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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