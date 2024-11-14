Çukurova Belediyesi, Atatürk Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi, Atatürk Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi

Çukurova Belediyesi, Atatürk Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi

Çukurova Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlediği satranç turnuvasıyla 195 sporcuyu bir araya getirdi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, etkinliği anlamlı bulduğunu ifade etti. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüller verildi.

14.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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(ADANA)- Çukurova Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Tam Atatürk'e ve Atatürkçü nesillere yakışır bir organizasyon olmuş" dedi.

Çukurova'da Atatürk'ün anısına Belediye Hizmet Binası'nda düzenlenen turnuva, Çukurova Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM), Adana Satranç İl Temsilciliği ve Çukurova Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Adana Yapı Kalite Kontrol ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı'nın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Açılış ve ödül törenine, Belediye Başkanı Emrah Kozay, Belediye meclis üyeleri ve Belediye bürokratlarının yanı sıra, GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Caner Taymış, Adana Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, Adana Yapı Kalite Kontrol ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı'nın kurucu müdürleri Muhammed Erginkara, Kerem Erten, veliler ve basın mensupları katıldı.

"Atatürk'e ve Atatürkçü nesillere yakışır bir organizasyon"

Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Cumhuriyet'i bizlere hediye eden ve burada olmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Fikirleriyle ve eserleriyle aklımızda ve kalbimizde sonsuza dek yaşayacak. Bu organizasyonu çok anlamlı buluyorum. Tam Atatürk'e ve Atatürkçü nesillere yakışır bir organizasyon olmuş" diye konuştu.

Adana Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu da "Attığınız her adımda, yaptığınız her hamlede Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolundan bir an olsun şaşmayın, asla bu yoldan ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

195 sporcu yarıştı

Turnuvaya, Adana başta olmak üzere farklı illerden toplamda 195 sporcu katıldı. Yarışmalar, dört farklı kategoride, toplamda 6 tur oynanan maçlarla yapıldı. Turnuva, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada derece elde eden sporculara kupa ve madalyanın yanı sıra akıllı saat, bluetooth kulaklık ve satranç takımı gibi hediyeler takdim edildi.

Dereceye girenler şu şekilde:

Açık Kategori

1.Kerem Aşkaroğlu

2.Mehmet Hamurcu

3.Ercan Reşitoğlu

En İyi Kadın Sporcu: Ecenaz Hoşerler

14 Yaş ve Altı Kategorisi

1.Ahmet Selim Yılmaz

2. İsmet Güney Güner

3.Hulusi Tümgör

En İyi Kadın Sporcu: Parla Topal

10 Yaş ve Altı Kategorisi

1.Deniz Boyraz

2.Kerem Kumluca

3.Demir Taci

En İyi Kadın Sporcu: Tomris Hilal Örten

8 Yaş ve Altı Kategorisi

1.Bulut Can

2. Ömer Asaf Boz

3.Ece Pekçevik

En İyi Kadın Sporcu: Ece Pekçevik

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi, Atatürk Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika

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