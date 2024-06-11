Çukurova Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak, düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında bilgilerin de verildiği kontrollerde, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, ürün gramajları, son kullanım tarihi ve saklama koşulları, etiketlerin görünür şekilde yer alması, tezgahların durumu titizlikle kontrol edildi.

Denetimlerden oldukça memnun görünen vatandaşlar zabıta ekiplerine teşekkür ederken, kontrollerin devam etmesini istedi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Emrah Kozay, "Vatandaşlarımızın ağız tadıyla bayramlarını huzur içerisinde geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Zabıta ekiplerimiz bayram öncesi ve bayram içerisinde dahi denetimlerini ve çalışmalarını sürdürecek. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.