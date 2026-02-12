Çukurova Belediyesi, Alzheimer Konusunda Farkındalık Yaratıyor - Son Dakika
Çukurova Belediyesi, Alzheimer Konusunda Farkındalık Yaratıyor

12.02.2026 09:20  Güncelleme: 10:26
Çukurova Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği ile iş birliği yaparak Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına psikolojik ve zihinsel destek sağlamak amacıyla atölye çalışmaları düzenliyor. Başkan Emrah Kozay, destek projelerinin devam edeceğini belirtti.

(ADANA)- Çukurova Belediyesi, Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik destek çalışmalarını düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye Alzheimer Derneği ile Çukuruva Belediyesi ş birliğiyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında hem hastaların hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik programlar düzenleniyor.

Bu çerçevede Çukurova Belediyesi Mola Evi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, Psikolog Serra Büyükburç tarafından hasta yakınlarına psikolojik destek sağlanırken, Fizyoterapist Müge Köstem tarafından Alzheimer hastalarına yönelik zihinsel destek uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Çukurova Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Aktif Yaş Alma Atölyesi ile ileri yaştaki vatandaşların, sosyal ve zihinsel açıdan aktif kalmaları destekleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile katılımcıların hem sosyal yaşama katılımlarının artırılması hem de zihinsel becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, Alzheimer hastalığının yalnızca hastaları değil, hasta yakınlarını da etkileyen zorlu bir süreç olduğunu belirterek, belediye olarak bu alandaki destek çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Kozay, toplumda farkındalık oluşturmak ve ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmak için sosyal projelere devam edeceklerini vurguladı.

Çukurova Belediyesi, Alzheimer Konusunda Farkındalık Yaratıyor

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 seviyesine çıkardı.
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
