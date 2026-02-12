Çukurova Belediyesi, Alzheimer Konusunda Farkındalık Yaratıyor

(ADANA)- Çukurova Belediyesi, Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik destek çalışmalarını düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye Alzheimer Derneği ile Çukuruva Belediyesi ş birliğiyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında hem hastaların hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik programlar düzenleniyor.

Bu çerçevede Çukurova Belediyesi Mola Evi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, Psikolog Serra Büyükburç tarafından hasta yakınlarına psikolojik destek sağlanırken, Fizyoterapist Müge Köstem tarafından Alzheimer hastalarına yönelik zihinsel destek uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Çukurova Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Aktif Yaş Alma Atölyesi ile ileri yaştaki vatandaşların, sosyal ve zihinsel açıdan aktif kalmaları destekleniyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile katılımcıların hem sosyal yaşama katılımlarının artırılması hem de zihinsel becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, Alzheimer hastalığının yalnızca hastaları değil, hasta yakınlarını da etkileyen zorlu bir süreç olduğunu belirterek, belediye olarak bu alandaki destek çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Kozay, toplumda farkındalık oluşturmak ve ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmak için sosyal projelere devam edeceklerini vurguladı.