Çukurova Belediyesi'nden Atık İlaç İmha Projesi - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Atık İlaç İmha Projesi

Çukurova Belediyesi ve Adana Eczacı Odası'nın iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 2,1 ton atık ilaç imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi. Proje, çevre ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor.

03.03.2025 10:09  Güncelleme: 11:22
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(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin Adana Eczacı Odası iş birliğinde doğa ve canlı sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında toplanan 2,1 ton atık ilaç, imha edilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın lisans verdiği bertaraf tesisine gönderildi.

Çukurova Belediyesi ile Adana Eczacı Odası, atık ilaçların çöpe atılarak ya da lavaboya dökülerek toprağı ve suyu kirletilmesini önlemek amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Proje kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, atık ilaçların kontrollü bir şekilde toplanabilmesi için Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren eczanelere 100 kilitli atık ilaç kutusu yerleştirdi.

Çukurova'da yaşayan vatandaşların bu kutulara attığı son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan 2,1 ton atık ilaçlar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından toplandı. Atık ilaçlar yasal mevzuat gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalar tarafından imha edilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

"Hemşehrilerimizin ve diğer canlıların sağlığını koruma konusunda önemli bir görevi yerine getiriyoruz"

Projenin, halk sağlığının korunması konusunda çok değerli ve anlamlı olduğunu dile getiren Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Çukurova'da yaşayan tüm canlıların sağlığını korumak hepimizin görevi. Evlerimizde kullanmadığımız ya da miadı dolmuş ilaçları toplayıp imha ettirerek hem çevreyi, doğayı ve hemşehrilerimizin ve diğer canlıların sağlığını koruma konusunda önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Çukurova hemşehrilerimize duyarlılıklarından şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Halk sağlığının ve doğanın korunması açısından çok önemli"

Adana Eczacı Odası Başkanı Ömür Mürsel Yalbuzdağ ise evsel atıklarla birlikte çöpe atılan ilaçların toprağa ve suya karışması nedeniyle insana, doğaya ve çevreye ciddi zararlar verdiğini söyledi. Yalbuzdağ, "Atık ilaçlar konusundaki toplumsal duyarlılık halk sağlığının ve doğanın korunması açısından çok önemli. Bu hassasiyeti gösteren Çukurovalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden Atık İlaç İmha Projesi - Son Dakika

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