Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara Çikolata ve Pasta Yapım Kursu

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi, kadınların hem ekonomik hayata katılımını artırmaya hem de sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çukurova Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde başlatılan Çikolata ve Pasta Yapım Kursu, bölgede yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın öncülüğünde başlatılan ve var olan kurslara ek olarak açılan Çikolata ve Pasta Yapma Kursu, ilçedeki kadınlarından yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin gözetiminde uygulamalı olarak gerçekleştirilen kursa katılan kadınlar, hem çikolata ve pasta yapmayı öğrenirken kaliteli zaman geçiriyor hem de edindikleri bilgileri gelir kaynağına dönüştürebilme imkanına sahip oluyor.

"Kadınların taleplerini dinleyerek projeler geliştiriyoruz"

Kadınların hem sosyal hem de ekonomik hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kozay, "Kadınların taleplerini dinleyerek projeler geliştiriyoruz. Bu kurslar, sadece bir eğitim değil; aynı zamanda kadınların birbirleriyle dayanışma içinde olabileceği ve sosyalleşebileceği, onların hayatlarına değer katan bir platform" dedi.