Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara E-Ticaret Eğitimi

Çukurova Belediyesi, toplum merkezlerindeki kadınlara e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi vererek, kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını destekliyor. Eğitimler, mobil fotoğrafçılık, tasarım odaklı düşünme ve finansal okur yazarlık gibi konuları kapsıyor.

10.03.2025 13:36  Güncelleme: 15:28
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(ADANA) - Çukurova Belediyesi, toplum merkezlerindeki el sanatları kurslarına devam eden kadınlara e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verdi. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ndeki programda kadınlar, mobil fotoğrafçılık, tasarım odaklı düşünme, finansal okur yazarlık, sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında eğitim aldı.

Çukurova Belediyesi, 'Tech Çukurova' kapsamında kadınlara "Girişimci Yetkinlik Kazandırma Programı" düzenledi. Kadınların dijital dünyada daha aktif rol almasını ve ekonomik hayata katılımlarını artırmayı sağlamak amacıyla Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde gerçekleşen program beş gün sürdü.

Habitat Derneği ve belediye eğitmenleri, programa katılan girişimci kadınlara e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, tasarım odaklı düşünme, finansal okur yazarlık, sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında eğitimler verdi. Teknolojiyi kullanarak ürünlerini potansiyel müşterilerine daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan kursiyerler büyük heyecan yaşadı.

"Kendi işimizin patronu olma yolunda önemli bir aşamayı geçmiş olduk"

Çukurova'nın Güçlü Kadınlarına Girişimci Yetkinlik Kazandırma Programı'nda çok değerli bilgiler aldıklarının altını vurgulayan kadınlar, "Belediye Başkanımız Emrah Kozay'a bu programı bize sağladığı için teşekkür ediyoruz. E-ticaret yolu ile ürettiklerimizin satılması ile aile ekonomimize sağlayacağımız destek bizim için çok önemli. Kendi işimizin patronu olma yolunda önemli bir aşamayı geçmiş olduk" dedi.

"E-ticaret küresel pazarlarda rekabet gücünü artırdı"

E-ticaretin kadın girişimciler için sınırları ortadan kaldırdığını ifade eden Belediye Başkanı Emrah Kozay, "E-ticaret küresel pazarlarda rekabet gücünü artırdı. Dijitalleşme, özellikle yerel üreticiler ve kadın girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor. Bireylerin kendi markasını oluşturup, geniş kitlelere ulaşabilmesi artık çok daha kolay bir hale geldi. Bu nedenle bu eğitimin kadın girişimcilerimizin e-ticarette daha etkin adımlar atmasını sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Çukurova, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden Kadınlara E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika

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