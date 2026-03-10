Çukurova'da Çocuklar ve Gençler Teknolojiyle Buluşuyor - Son Dakika
Çukurova'da Çocuklar ve Gençler Teknolojiyle Buluşuyor

10.03.2026 12:10  Güncelleme: 12:53
Çukurova Belediyesi, Habitat Derneği iş birliğiyle teknoloji, paylaşım kültürü ve çevre bilinci konularında eğitim programları düzenliyor. Öğrencilere kodlama, yapay zeka ve elektronik atık gibi konularda eğitimler sunulacak.

(ADANA) - Çukurova Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi bünyesinde Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Tech Çukurova Mart Ayı Eğitim Programı, farklı yaş gruplarındaki öğrencileri teknoloji, paylaşım kültürü ve çevre bilinciyle buluşturacak.

Çukurova Belediyesi, çocukların ve gençlerin teknolojiyle üretim yapabilen bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor. Mart ayı boyunca gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrenciler; kodlama, yapay zeka araçları ve elektronik atık farkındalığı gibi konularda hem teorik hem uygulamalı eğitimler alacak.

Yaş gruplarına özel teknoloji atölyeleri

Program kapsamında öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak farklı eğitim ve atölyeler düzenlenecek. 14 Mart'ta gerçekleştirilecek Paylaşım Atölyesi ile 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine paylaşım kültürü ve sosyal farkındalık kazandırılması hedefleniyor. 15 Mart'ta düzenlenecek Scratch Kodlama Eğitiminde ise ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri temel kodlama mantığını eğlenceli uygulamalarla öğrenecek. Ortaokul öğrencilerine yönelik Üretken Yapay Zeka Araçları Eğitimi 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu eğitimde öğrenciler yapay zeka teknolojilerinin kullanım alanlarına ilişkin bilgi edinirken üretken araçları deneyimleme fırsatı bulacak. 26 Mart'ta düzenlenecek E-Atık Eğitimi ile 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine elektronik atıkların çevre üzerindeki etkileri anlatılacak ve sürdürülebilir çevre bilinci kazandırılacak.

Tüm eğitimler, Çukurova Belediyesi Atatürk Kadın Yaşam Köyü'ndeki Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, çocukların ve gençlerin teknolojiyle iç içe büyümesinin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bireyler yetiştirmek için çocuklarımızın teknolojiyle erken yaşta tanışmasını çok önemsiyoruz. Tech Çukurova eğitim programlarımızla öğrencilerimizin hem öğrenmesini hem de üretmesini destekliyoruz. Çukurova'da çocuklarımızın bilimle, teknolojiyle ve inovasyonla büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğe yapılan en değerli yatırım çocuklarımızdır."

Programa ilişkin detaylı bilgi ve başvuru, www.cukurova.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel

SON DAKİKA: Çukurova'da Çocuklar ve Gençler Teknolojiyle Buluşuyor - Son Dakika
