Çukurova'da Boşanma Kavgası: 15 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde boşanma aşamasındaki karısına tabancayla ateş eden tutuklu sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.U. (42) ve müşteki eşi T.U. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, boşanma aşamasındaki T.U'nun Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki kız kardeşinin yanında kaldığını ifade etti.

Sanığın 28 Ağustos 2025'te gece vakti T.U'nun yaşadığı evin önüne gittiğini ve telefonla konuşmak amacıyla evin balkonuna çıkan boşanma aşamasındaki karısına tabancayla 4 el ateş ettiğini belirtti.

T.U'nun açılan ateşten yara almadan kurtulduğunu ifade eden savcı, incelenen kamera kayıtlarına göre eylem öncesinde sanığın ikametin çevresinde keşif yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

Savcı, S.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunması alınan sanık S.U, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Biz zaten boşanma aşamasındaydık. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Olay günü korkutma amacıyla eve doğru ateş ettim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki T.U. ise sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, S.U'dan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.