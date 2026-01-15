Çukurova Belediyesi'nden Çocuklara "Çukurova Çocuk Şöleni"

(ADANA)- Çukurova Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklar için eğlence dolu bir etkinlik programı hazırladı. Bu kapsamda Çukurova Çocuk Şöleni, Güzelyalı Mahallesi Sosyete Pazarı'nda ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

Çukurova Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklar için sürprizlerle dolu bir şölen hazırladı. 19-20-21 Ocak günlerinde düzenlenecek Çukurova Çocuk Şöleni'nde 12D sinema, planetaryumda uzay yolculuğu, 3D gözlükle uzay mekiği deneyimi, yüz boyama, palyaço, oyun parkı, kardan adam gibi etkinlikler yer alacak.

Güzelyalı Mahallesi Sosyete Pazarı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere tüm çocukları davet eden Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Haydi çocuklar, şimdi dinlenme ve eğlenme zamanı. Oyun, kahkaha ve sürprizlerle dolu Çukurova Çocuk Şöleni sizi bekliyor. 19-20-21 Ocak'ta Sosyete Pazarı'nda buluşalım" dedi.