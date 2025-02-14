Çukurova'da Kadınlar İçin Yöresel Kilim Dokuma Kursu

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(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin Çukurova Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kadınlar için açtığı yöresel kilim dokuma kursu yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nün Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde açtığı kilim dokuma kursuna katılan kadınlar, hafta içi 09.00 ile 13.30 saatleri arasında usta eğitmenlerden eğitim alarak hem öğrendikleri sanatı yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadınlar, kurs sonunda alacakları sertifikalarla da ustalıklarını belgeliyorlar.

Çukurova kültüründe önemli bir yeri olan ve unutulmaya yüz tutmuş Türk süsleme sanatlarını ve geleneksel el sanatlarını tanıtmak, yok olmasını önlemek amacıyla açılan kursta kadınlar el emeği göz nuru eserleri geleceğe miras bırakmak için nakış nakış işliyor.

Kilim dokuma kursunun açıldığı günden bu yana yoğun talep gördüğünü belirten Usta Öğretici Fatma Kaya, "Kadınlarımız her sabah dokuma tezgahlarının başına oturup ortaya muhteşem eserler çıkartıyor. Kilim dokuma kursumuz ilgi ve zaman isteyen bir sanat. 31 Ağustos 2025 tarihine kadar kursumuz devam edecek. Kadınlarımız kurs sonunda istedikleri yerde üretim yapabilir" dedi.

Kursiyerler ise "Başkanımız Emrah Kozay'a bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Hem sanat öğreniyor, keyifli vakit geçirip aile ekonomimize destek sağlamak için sertifikamızı alacağımız günü heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.