Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çukurova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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