Çukurova'daki Çocuk Parkı Saldırıya Uğradı

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi Şambayadı Mahallesi Çocuk Parkı, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar tarafından kullanılamaz hale getirildi. Saldırganlar, parktaki bankları söktü, salıncakları bozdu, oyun alanlarını yıktı, spor aletlerine zarar verdi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, olaya ilişkin, "Biz parkımızı en kısa sürede yeniden kurup çocuklarımızın yüzünü yine güldüreceğiz. Evlatlarımızın oyun alanını bu hale getirenleri kınıyor, halkımızın vicdanına havale ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Çukurova için yürekten çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin Şambayadı Mahallesi'ndeki çocuk parkına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce büyük zarar verildi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz çocuklarımız aileleriyle birlikte iyi vakit geçirsin, nefes alsın diye parklar yaparken, yepyeni, pırıl pırıl parkımızın getirildiği hale bakın. Gerçekten çok üzücü. Bu saldırganları şiddetle kınıyorum. Ekiplerimiz parklarımızı kurmak, bakımını yapmak için çok çalışıyor. Bu yapılan Çukurova'ya, Çukurovalı hemşehrilerimize, özellikle çocuklarımıza büyük bir saygısızlık. Bizlerin emeğine de saygısızlık. Güzelim alana zarar verip, parkı çocuklarımızın elinden aldılar. Yapılan büyük bir ayıptır, kötülüktür. Biz parkımızı en kısa sürede yeniden kurup çocuklarımızın yüzünü yine güldüreceğiz. Evlatlarımızın oyun alanını bu hale getirenleri kınıyor, halkımızın vicdanına havale ediyoruz. Daha yaşanabilir bir Çukurova için yürekten çalışmaya devam edeceğiz."