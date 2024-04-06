Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Esendemir, yayımladığı mesajında, AA'nın gelecekte de ülkeye ve basına olan katkılarının artarak devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Esendemir, şunları kaydetti:
"6 Nisan 1920'de kurulan ve bugün 104. yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansının, bugünlere gelmesinde emeği geçen meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Anadolu Ajansının gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesine olan katkılarını artırarak devam ettireceği inancıyla, tüm çalışanlara üstün başarılar diliyorum."
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