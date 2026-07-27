Çukurova Üniversitesi'nde Yangın
ÇÜ arazisindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arazisinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Üniversitedeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını yakındaki ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA
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