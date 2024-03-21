Çukurova'ya can veren sulama kanalları kirletildi

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Yeni temizlenen kanallar yine kirletildi...Sulama kanalına böyle moloz attı

Çukurova'ya can veren sulama kanallarını bilinçsiz vatandaşlar kirletiyor

ADANA - Adana'da yetkilerinin temizlediği sulama kanallarını bilinçsiz vatandaşlar yine moloz ve çöp atarak kirletti. Bir vatandaşın sulama kanalına moloz attığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kent merkezinin güney ve kuzey bölgelerindeki mahallelerden geçip Çukurova'nın 2 milyon dekar tarım arazisine can veren kanallardan bırakılan su, tarım mevsiminin sona ermesi ve yağışların başlamasının ardından kesildi. Küçük çaplı su birikintilerinin kaldığı kanallar, bilinçsiz kişilerin attığı çöpler ve yosunlar, kötü koku ve manzaraya yol açtı.

Yetkililer temizledi, vatandaşlar kirletti

Bunun üzerine yetkililer, geçtiğimiz haftalarda sulama kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ancak temizlenen sulama kanallarını bilinçsiz vatandaşlar yine moloz ve çöp atarak kirletti. Bilinçsiz bir vatandaşın sulama kanalına moloz attığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Ayrıca dron ile görüntülenen sulama kanallarında moloz harici başka çöplerinde atıldığı görüldü.

"Yetkililerin buna önlem alması gerek"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan İbrahim Aslan isimli vatandaş, "Geçtiğimiz hafta bu kanallar hep temizlendi ancak bilinçsiz vatandaşlar yine kirletti. Daha bu sabah birisi geldi moloz attı. 'Niye atıyorsun' dediğimde ise 'Sana ne kardeşim, buranın bekçisi misin' diye fırça attı. Eğer bende uzatsam kavga çıkacak. Bir an önce yetkililerin buna önlem alması gerekiyor" dedi.

"Durduk yere kavga çıkacak"

Ahmet Gürcan isimli vatandaş ise yetkililere çağrıda bulunarak, "Bu kanallar çok pis kokuyordu ve sürekli sinek, böcek vardı. Yetkililer geldi temizledi ancak yine bilinçsiz insanlar kirletti. Biz bir şeyler söyleyince de tepki gösteriyorlar. Eğer bizde karşılık versek durduk yere kavga çıkacak. Bunun önüne geçilmesi lazım" ifadelerini kullandı.