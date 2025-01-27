Cuma İzni Uygulamasında Aksaklıklar

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(ANKARA) - İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine ilişkin uygulanan izinlerde aksaklıkların meydana geldiği ve uygulamanın gerektiği gibi yerine getirilmesi konusunda kamu kurumlarına yazı gönderdi.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen yazıda, cuma namazı uygulamasında bazı kurumlar arasında farklı uygulamalar olduğu ve personel isimlerinin alınması ya da izin saatlerinin hafta içindeki mesai sürelerine eklenmesi gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi.

Bu tür aksaklıkların ortadan kaldırılmasını ve cuma namazı izninin, idari izinler gibi, işlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak şekilde uygulanmasını istenen yazıda, bu konuda daha önce yayımlanan genelge hatırlatıldı. Yazıda, "Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadeleri yer aldı.