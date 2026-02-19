Cumartesi Anneleri'nden Rapora Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumartesi Anneleri'nden Rapora Tepki

19.02.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumartesi Anneleri, insan hakları ihlallerinin yok sayıldığı raporu eleştirdi.

(ANKARA) - Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin, "Demokratikleşme ve toplumsal barış iddiasıyla hazırlanan bir raporda, zorla kaybetmeler gibi ağır, sistematik ve süreklilik arz eden insan hakları ihlallerinin yok sayılması; bu iddianın kendisiyle açık bir çelişki içindedir. Kayıp yakınlarının beyan ve taleplerini resmi kayıtlardan dışlamak; acıyı derinleştiren, yas hakkını gasbeden ve adalet talebini bastıran anlayışın sürdürülmesidir. Sözlerimizin ve taleplerimizin resmi bir raporda yer bulmaması, yalnızca bize değil; adalet arayan, hakikat talep eden tüm topluma yapılmış bir haksızlıktır" açıklamasını yaptı.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu, sosyal medya hesabından TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi Anneleri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlendik. Yıllardır Galatasaray Meydanı'nda taşıdığımız acıyı, hakikatimizi ve adalet taleplerimizi bu kez Meclis kürsüsünde dile getirdik. Kayıplarımızın isimlerini, hikayelerini ve geride bırakılan hayatları anlattık. Ancak büyük bir hayal kırıklığıyla gördük ki Komisyon'un hazırladığı raporda ne hakikatimize ne de dile getirdiğimiz taleplere yer verilmiş. Demokratikleşme ve toplumsal barış iddiasıyla hazırlanan bir raporda, zorla kaybetmeler gibi ağır, sistematik ve süreklilik arz eden insan hakları ihlallerinin yok sayılması; bu iddianın kendisiyle açık bir çelişki içindedir. Kayıp yakınlarının beyan ve taleplerini resmi kayıtlardan dışlamak; acıyı derinleştiren, yas hakkını gasp eden ve adalet talebini bastıran anlayışın sürdürülmesidir. Bu tutum, kayıplarımızın akıbetini karanlıkta bırakan şiddetin yalnızca geçmişte kalmadığını; inkar ve yok sayma yoluyla bugün de devam ettiğini göstermektedir. Görünmez kılınan her söz, uzatılan her sessizlik, cezasızlığı büyütmektedir. Biz biliyoruz: Toplumsal barış inkarla değil, hakikatin kabulüyle mümkündür."

"Demokrasi eleştirel hafızayı dışlamakla değil, geçmişle cesurca yüzleşmekle kök salar"

Dayanışma mağdurların sesini kısmakla değil, onların adalet talebini sahiplenmekle güçlenir. Demokrasi ise eleştirel hafızayı dışlamakla değil, geçmişle cesurca yüzleşmekle kök salar. Sözlerimizin ve taleplerimizin resmi bir raporda yer bulmaması, yalnızca bize değil; adalet arayan, hakikat talep eden tüm topluma yapılmış bir haksızlıktır. Komisyon raporunda yer verilmemiş olabilir. Ancak mücadelemiz resmi metinlere, resmi onaylara ihtiyaç duymayacak kadar meşru ve güçlüdür. 30 yılı aşan ısrarımızla söylüyoruz: Biz buradayız. Kendi tarihimizi, kendi hafızamızı ve kendi hakikatimizi yazmaya devam edeceğiz. Kayıplarımızı unutturmayacağız. Bir kez daha taleplerimizi kamuoyunun önünde yineliyoruz: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları eksiksiz uygulansın. Galatasaray Meydanı'ndaki keyfi yasaklamalar son bulsun. TBMM bünyesinde, gözaltında kayıpları araştırmak üzere bağımsız ve etkili bir Hakikat Komisyonu kurulsun. Devlet, gözaltında kaybetme suçundaki sorumluluğunu kabul etsin. Gözaltında kaybedilenlerin akıbetleri açıklansın; kalıntıları ailelerine teslim edilsin. Fail ve sorumluları koruyan cezasızlık uygulamalarına son verilsin; etkin ve tarafsız soruşturmalar yürütülerek adalet sağlansın. Gözaltında kaybetme fiili insanlığa karşı suç olarak düzenlensin; zamanaşımı cezasızlığın aracı olmaktan çıkarılsın ve bir daha hiç kimse gözaltında kaybedilmesin. Türkiye, BM Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Sözleşme'yi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'nü imzalasın, onaylasın ve uygulasın."

Kaynak: ANKA

Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumartesi Anneleri'nden Rapora Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:26:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Cumartesi Anneleri'nden Rapora Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.