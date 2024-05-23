Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki eyleme izin verilecek - Son Dakika
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Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki eyleme izin verilecek

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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yapacakları 1000. hafta buluşmasına izin verileceğini açıkladı. Zengin, eylemin önemli olduğunu belirtirken, acıların suistimal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

23.05.2024 17:20
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(ANKARA) - AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yapacakları eyleme ilişkin konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü bildiren Zengin, eylemin bu hafta geniş katılımla yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

Özlem Zengin, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yapacakları 1000. hafta buluşmasını, "Cumartesi Annelerinin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak farklı bir yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor" diye değerlendirdi. Eyleme izin verilmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü bildiden Zengin, şunları söyledi:

"Cumartesi Anneleriyle alakalı bir şey ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda, Cumartesi Annelerinden temsilen hanımefendiler beni ziyarete geldiler kendileri, biliyorum diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu. Ayın 29'unda toplantılarının 1.000'incisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim, kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar, daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada tabii, ince bir çizgi var, bizim için Cumartesi Anneleri'nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak farklı bir yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor."

Cumartesi Anneleri\'nin Galatasaray Meydanı\'ndaki eyleme izin verilecek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki eyleme izin verilecek - Son Dakika

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