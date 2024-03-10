Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, Projelerini Tanıttı

Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan adayı Esat Tanık, projelerini anlattı.
İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tanık, "4 Mevsim Yaşayan ve Yaşanan Çeşme" sloganıyla hazırlanan altyapı, plaj ve sahil düzenlemeleri, afet yönetimi ve kentsel dönüşüm, balıkçı barınakları, tarımsal ve kırsal kalkınma, ulaşım, turizm, yeşil alanlar ve spor tesisleri, kentsel hizmetler, kültür ve sosyal hizmetler ile kültürel miras ana başlıkları altında topladığı 68 projesini tanıttı.
Çeşme ilçesinin kaybedecek bir saniyesinin bile olmadığını belirten Tanık, "Sorunları birikti ve ivedi çözüm bekliyor. Bizler dertlere derman olmaya, tüm sorunları çözmeye geliyoruz. Cennet Çeşmemizin ihtiyaçlarını katılımcı bir belediyecilik modeliyle, tüm paydaşları dahil ederek, konuları omuz omuza değerlendirerek, halkımızın isteklerine kulaklarımızı kapatmadan onların da kararın bir parçası olmasını sağlayarak, üretken belediyeciliğin en güzel örneğini Çeşme'de yaşama geçirmek için buradayız." diye konuştu.
Çeşme'nin 25 mahallesine adil, şeffaf ve dürüst bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini anlatan Tanık, "Çeşmemiz, fiziksel, coğrafi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısı ve bir dünya markası. Bizler bu markayı yüceltmeye bu yıldızı parlatmaya geliyoruz. Bizler artık sorunların değil huzur, mutluluk, güzellik ve bereketin konuşulacağı, 4 mevsim yaşayan ve 4 mevsim yaşanan bir Çeşme için geliyoruz. Sergileyeceğimiz belediyecilik anlayışımızla bunu başaracağımızdan eminim ve sağlam adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.
Tanık, konut sorunu çözmek için ilçeye 5 bin sosyal konut kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Alpay Özalan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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