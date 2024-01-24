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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, MHP İl Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, MHP İl Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı ile Görüştü

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Hafife Balkan Delen'i ziyaret etti. Ziyarette, seçim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İba, şehrin kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi için çalıştıklarını belirtti ve Edirne için büyük hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, MHP İl Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı ile Görüştü
24.01.2024 - 12:32,
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Hafife Balkan Delen'i ziyaret etti.

Ziyarette, seçim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, şehrin kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Edirne için hedeflerinin büyük olduğunu belirten İba, "Edirne'miz için hayallerimiz, hedeflerimiz büyük. Güç birliği, amaç birliği ve gönül birliği ile yürüyoruz. Tüm Edirne için, 7'den 70'e her bir hemşerimiz, her bir vatandaşımız için yürüyoruz. Hak ettiğimiz Edirne için yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, MHP İl Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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