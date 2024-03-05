Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Doğan, bir tesiste gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm hemşerileri dinleyerek, Samsun halkının fikirlerini dikkate alarak kenti daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını söyledi.
Havzalılarla da bir araya gelerek onları dinlediklerini aktaran Doğan, "Dinlemek bizim yola çıkış noktamız. Önce dinleyecek, anlayacak, Samsun'umuza tüm hemşerilerimizle birlikte hizmet edeceğiz. Samsun'umuz 17 ilçesinin tamamıyla birçok kültürel, doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran bir şehir. İnşallah hemşehrilerimizle bir araya gelerek Samsun'umuzu daha da ileriye taşıyacağız." dedi.
Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Cumhur İttifakı olarak halkın teveccühü ile yüksek bir oy oranı alacaklarını ifade ederek, "Bu 5 yılda önceliğimiz sanayi ve turizm olacak. İstihdam sorunu çözülmüş, sağlık ve termal turizmde adından söz ettiren bir Havza için çalışacağız. İlimiz ve ilçemize hizmet için çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerin desteği ile sizlere hizmet edeceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından STK temsilcileri ve muhtarların talep ve önerileri dinlendi.
Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı Samsun ve Havza'da STK Temsilcileri ve Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Film yapımcıları, Reddit platformunda kaçak olarak paylaşılan filmler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek haklarını aramaya devam ediyor. Reddit yönetimi ise kullanıcı haklarını öne sürerek bilgilerin paylaşılmasının hak ihlali olduğunu savunuyor.
Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir rekor kırarak tüm zamanların en büyük eş zamanlı kullanıcı sayısına ulaştı. Dijital mağazaya aynı anda 34,6 milyondan fazla kullanıcı giriş yaptı. Bu kullanıcıların 11 milyondan fazlası oyun içinde aktifti. Artışın sebebi, popüler oyunların çıkması ve beklenen oyunların piyasaya sürülmesi olarak gösteriliyor.
Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek halkın beğenisine sunuyor. Türkoğlu ilçesinde bulunan meydanda düzenlenen sergi, depremzedelere hem sosyal hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyor. Kadınlar, kurslarda el sanatları ve çeşitli becerileri öğrenerek ürettikleri ürünleri hanımlara özel bir pazarda satışa sunuyorlar.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir hasar durumu olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Toyota Prius Prime, en çevreci otomobil olarak seçildi. Plug-in hibrit motora sahip olan Prius Prime, üçüncü kez birinci sırada yer aldı. Araçların yakıt ve üretim maliyetleri, egzoz emisyonları ve hava kirliliği etkileri gibi faktörlere göre değerlendirilen sıralamada, Prius Prime'in hafif tasarımı ve benzinli-elektrikli güç aktarma organı öne çıktı.
Apple TV Plus platformuna Universal, Sony ve Warner Bros gibi dev prodüksiyon şirketlerinin yapımlarının ağırlıklı olacağı 50'den fazla lisanslı film eklenecek. Bu gelişme ile birlikte platformdaki izleyici sayısının yükseliş trendine girmesi bekleniyor. Filmleri izlemek için herhangi bir ekstra ücret gerekmezken, bu durum Netflix'in hakimiyetini kırmak için zorlu bir mücadele olacak.
Grafik kartı devi Nvidia, taşınabilir oyun cihazı yapma konusunda ciddi atılımlar yapıyor. İddiaya göre Nvidia, Steam Deck'e rakip bir el konsolu üzerinde çalışıyor. Ayrıca, Sony'nin yeni el konsolunu güçlendireceği de söylentiler arasında yer alıyor. Ancak, bu konsolun piyasaya çıkmasının yıllar sürebileceği belirtiliyor.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan'ın İzzetiye Mahallesi'nde vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi ve köylerinde tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşlar, ilaçlama esnasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda tarım ilacı kullanılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Memur-Sen Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İBB'den çıkarılan memurların görevlerine geri alınacağını ve kimseyi haksız yere işinden etmeyeceklerini söyledi. Kurum ayrıca, memur çocukları için kreşler yapacaklarını, memurlara yönelik toplu ulaşımda iyileştirmeleri hayata geçireceklerini ve memurların ev sahibi olmaları için sosyal konut projeleri yapacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?