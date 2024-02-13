Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek istek ve talepleri dinledi. Yüksel, Tekirdağ'ı tarihi, turizmi ve tarımıyla örnek bir şehir haline getireceklerini belirtti ve vatandaşların öneri ve fikirlerini değerli bulduklarını ifade etti.

13.02.2024 09:35
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Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Yüksel, istek ve talepleri dinledi.

Güzel hizmetlere imza atmak için projeler hazırladıklarını ve bunları vatandaşlara anlattıklarını belirten Yüksel, Tekirdağ'ı tarihi, turizmi ve tarımıyla Türkiye'de örnek şehir haline getireceklerini aktardı.

Seçime kadar tüm vatandaşlara ulaşmak istediklerini vurgulayan Yüksel, "İlçemizin güler yüzlü esnafına bol ve bereketli kazançlar dileyerek, cadde ve sokaklarımızda karşılaştığımız vatandaşlarımızla sohbet ettik. Vatandaşlarımızın öneri ve fikirleri bizim için çok değerli. Değişim, gelişim ve dönüşüm rüzgarı ile Tekirdağ'ı daha da ileriye taşıma sözü veriyoruz."ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

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