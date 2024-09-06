Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 12 bin 350 okulun yüksek hızlı ve güvenlikli fiber internet erişimine kavuşturulduğunu duyurdu. Bu adım, eğitimde dijitalleşmeyi hızlandırmayı ve öğrencilere daha iyi eğitim imkanları sunmayı hedefliyor. Böylece, eğitimde eşitlik sağlanarak öğrencilerin teknoloji kullanım becerileri artırılacak.
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7.09.2024 06:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: 12,350 okul fiber internetle buluştu - Son Dakika
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