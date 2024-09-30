Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut'a gönderilen 30 ton insani yardım malzemesinin çarşamba günü ulaştığını duyurdu. Erdoğan, güvenlik şartlarının elvermesi durumunda yardımların devam edeceğini belirtti. Beyrut'taki insani duruma dikkat çekerek, Türkiye'nin uluslararası yardımlar konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.
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1.10.2024 09:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Beyrut'a Yardım Müjdesi - Son Dakika
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