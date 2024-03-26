Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimleri Türk siyasetinin kurtuluşunun miladı olacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.