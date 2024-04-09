Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 yıllık seçimsiz dönemi, bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız'

Netanyahu, Gazze'ye saldırı için tarih belirledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi. İsrail hükümeti bir süredir Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Dünya liderleri ise İsrail'e saldırmaması için baskı yapıyor. ABD de saldırıya karşı çıkıyor. Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler ise Mısır'da devam ediyor.