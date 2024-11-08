Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayi Devrimi ile birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı.

08.11.2024 15:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayi Devrimi ile birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı. Ardından internetin ve bilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle çok daha farklı, çok daha derin bir değişim dalgasına kapıldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Haliç Üniversitesi'nde "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışındaki konuşmasında, zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik için Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen misafirleri selamlayan Erdoğan, KADEM'in iki yılda bir mutat olarak düzenlediği uluslararası zirvelerde birbirinden önemli konuların kendi alanlarında yetkin isimlerin iştirakiyle kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Erdoğan, söz konusu etkinliklerde adaletten kültürel kodlara, ailenin güçlendirilmesinden dijital çağın insana yönelik meydan okumalarına kadar pek çok meselenin ele alındığını vurgulayarak, "Zirvelerde kadınların iş, çalışma ve bireysel hayatlarında önlerine çıkan engellerin kaldırılması, daha adil bir sistemin inşasını hedefleyen çok sayıda karar, teklif ve tavsiye gündeme getirildi. Kadınlarla birlikte sivil toplum ve resmi kurumlarımız açısından da yol gösterici olan bu müktesebattan biz de istifade ettik ve ediyoruz." diye konuştu.

Zirvenin temasının "yapay zeka ve kadın" olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu kaydeden Erdoğan, iki gün sürecek zirveye yurt içi ve dışından katılımcılarla bu tema ekseninde yapılacak tartışmaların ufuk açıcı olacağına inandığını dile getirdi.

Zirvenin kadınların yanı sıra tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin, dünyanın genel manada her 100 yılda bir kabuk değiştirdiğini, dönüştüğünü, yeni bir safhaya geçtiğini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çok değil iki asır önce başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı. Fabrikalar, otomobiller, fotoğraf makineleri, aşılar, ilaçlar, telefon, radyo, televizyon derken insan hayatı kısa sürede köklü değişimlere sahne oldu. Ardından internetin ve bilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle çok daha farklı, çok daha derin bir değişim dalgasına kapıldık. Bugün artık yapay zekadan, insansız sistemlerden, robotik teknolojilerden, nesnelerin internetinden bahsediyoruz. Algoritmaların ve yapay zeka sistemlerinin yapabildikleri karşısında hayret etmekten hatta kimi zaman insanlığın geleceği adına endişe etmekten kendimizi alamıyoruz. Şurası da bir gerçek ki tüm bu değişimler beraberinde üretim ilişkilerinin, insan davranışlarının, insani beklentilerin de farklılaşmasını getirmektedir. Teknoloji kolay ve hızlı iletişim, bilgiye rahat ulaşım kadar doyumsuzluk da üretmekte, yeni istekleri ve yeni tüketim araçlarını hayatımıza sokmaktadır."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu: (1) - Son Dakika
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