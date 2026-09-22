Cumhurbaşkanı Erdoğan:"81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan BM görevini icra edemez hale gelmiş daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan BM görevini icra edemez hale gelmiş daha doğrusu getirilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan BM görevini icra edemez hale gelmiş daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir"
Kaynak: AA