Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuru için acil adımlar atılmalı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuru için acil adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin 40 yıl boyunca terörle bedel ödediğini ve bir 40 yıl daha buna tahammülün olmadığını ifade etti.

27.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa,şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok"

Kaynak: AA

Türkiye, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuru için acil adımlar atılmalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuru için acil adımlar atılmalı - Son Dakika
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