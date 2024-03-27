Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuru için acil adımlar atılmalı

İzmir ve Manisa, Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda şampiyon oldu

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa takımları şampiyon oldu. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kızlar kategorisinde birinci olan takım Manisa, erkekler kategorisinde ise birinci olan takım İzmir oldu. Kupa ve madalyalar başarılı sporculara takdim edildi.