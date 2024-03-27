Cumhurbaşkanı Erdoğan: "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa,şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuru için acil adımlar atılmalı - Son Dakika
Trabzon'un Hayrat ilçesinde, Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Diğer işçinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa takımları şampiyon oldu. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kızlar kategorisinde birinci olan takım Manisa, erkekler kategorisinde ise birinci olan takım İzmir oldu. Kupa ve madalyalar başarılı sporculara takdim edildi.
Mersin Silifke Devlet Hastanesi'ne açılan Anjiyografi Laboratuvarı, Silifke, Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek olan kalp damar hastalarına hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet veren hastane, yeni laboratuvarıyla tedavi olan hasta sayısını arttırmayı hedefliyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde aranan bir hükümlü, 25 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Polat A. isimli şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tarlaya girerek takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fatih'te yaşanan olayda çarşaflı kadının darp edilmesi sonucunda işyeri mühürlenirken, dükkan sahibinin avukatı olayın ticari bir olay olduğunu belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'un imkan ve kabiliyetleriyle Türk sanayisinin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olabileceğini belirtti. Bakan Kacır, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehirdeki projeleri inceledi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir projelerini övdü.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Dündar, destek sözü aldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salgın, deprem ve dış gelişmelerin Türkiye'nin geçmiş 5 yılını etkilediğini belirterek, toparlanma ve ekonomik düzelme sürecine girildiğini söyledi. Tunç, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi ve vatandaşların alım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Uludağ Üniversitesi Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman'ı ziyaret ederek, kuracakları kent tiyatrosu, kültür merkezi ve düzenleyecekleri festivallerle ilçeyi örnek bir yer haline getireceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?