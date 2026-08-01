Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz\'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı
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YAKALANMA ANI ORTAYA ÇIKTIKırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

YAKALANMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipte yer alan Burkay Karatepe'nin yakalanıp, yere yatırılarak kelepçelendiği anlar yer aldı. Görüntüde FETÖ mensubunun emniyete götürülmesinin yanı sıra üzerinden çıkan eşyaların görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 Temmuz'da suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika
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