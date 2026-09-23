Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump\'ın verdiği davete katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın verdiği davete katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı.
Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA