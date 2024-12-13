Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye Konusunu Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye Konusunu Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

13.12.2024 00:47
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. Kabulde Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/ YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini" söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Antony Blinken, Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye Konusunu Görüştü - Son Dakika

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