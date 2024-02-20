Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli ve İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli ve İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli ve İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni\'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak. Ayrıca, Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşılayacak ve Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapacak. Akşam ise Rama onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

20.02.2024 01:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.45/18.45/19.45)

Kaynak: AA

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